Ufficiale Scaricato dal City Group 18 mesi fa, Marlos Moreno riparte dalla B spagnola

Lo scorso 24 luglio si era svincolato dal Konyaspor, club in cui aveva trascorso gli ultimi 18 mesi. Adesso, Marlos Moreno Durán riparte dalla Spagna, dove ha già vestito la maglia del Deportivo La Coruna. L'attaccante colombiano (8 presenze e 1 gol con la nazionale) ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con il Tenerife.

Fu il Manchester City a portarlo in Europa nel 2016, per 5,5 milioni. Dopo il prestito al SuperDepor, Moreno ha girato in quasi tutti i club del City Group (Girona, Portimonense, Lommel e Troyes), prima della cessione a titolo definitivo al Konyaspor.