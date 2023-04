ufficiale Dopo Stindl, il 'Gladbach annuncia altri due addii. Via Thuram e Bensebaini

vedi letture

Il Borussia Mönchengladbach, attraverso le parole del direttore sportivo Roland Virkus riportate sul proprio sito web, dice addio ad altri due protagonisti delle ultime stagioni: dopo Lars Stindl, lasceranno il club tedesco anche Marcus Thuram e Ramy Bensebaini, entrambi in scadenza di contratto a giugno: "È un peccato che non proroghino i contratti in scadenza, perché entrambi hanno dato molto in termini sportivi negli ultimi quattro anni".

Negli ultimi anni è sempre stato parte del nostro percorso coinvolgere giocatori così talentuosi, aiutarli a crescere e, a un certo punto, lasciarli andare perché non possiamo tenerli per sempre", afferma Virkus. "Idealmente avremmo ottenuto una cifra interessante con le loro cessioni. Ovviamente non sarà così e non è positivo. Entrambi sono giocatori che possono fare la differenza, ci hanno aiutato sportivamente negli ultimi anni e lo stanno facendo ancora adesso. Ecco perché - nonostante la delusione giustificata - meritano un saluto adeguato".