UFFICIALE: Douglas Luiz rimane all'Aston Villa, ha rinnovato. L'aveva cercato anche il Milan

Dopo un lungo tira e molla, alla fine l'Aston Villa riesce a blindare il suo centrocampista Douglas Luiz, uno dei pezzi pregiati sul mercato e sul quale in estate si erano posate anche le attenzioni del Milan. Ha sottoscritto un contratto a lungo termine con i Villans.

Aston Villa is delighted to announce that @DGOficial has signed a new long-term contract with the club! 💜

— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 14, 2022