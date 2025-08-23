Ufficiale Eze saluta il Crystal Palace e torna nel Nord di Londra: è un nuovo giocatore dell'Arsenal

La notizia era già nell'aria ma adesso è arrivata l'ufficialità: Eberechi Eze è un nuovo giocatore dell'Arsenal. Grande colpo dei Gunners che completano così una squadra che punta ad essere competitiva su tutti i fronti che impegneranno Arteta nel corso della stagione. I londinesi verseranno circa 80 milioni nelle casse del Crystal Palace. Questo il comunicato ufficiale:

"Il 27enne nazionale inglese torna nel nord di Londra, dove ha iniziato il suo percorso calcistico nella nostra accademia prima di affermarsi come uno dei talenti offensivi più dinamici della Premier League.

Entrato a far parte del Queens Park Rangers nel 2016, Eberechi ha esordito nella stagione 2019/20, venendo votato Giocatore dell'Anno del QPR, prima di trasferirsi in Premier League con il Crystal Palace nel 2020. Durante le cinque stagioni al Selhurst Park, Eberechi ha collezionato più di 150 presenze, raggiungendo il suo apice a maggio, quando ha segnato il gol decisivo nella storica finale di FA Cup degli Eagles contro il Manchester City.

A livello internazionale, Eberechi ha rappresentato l'Inghilterra a livello giovanile prima di esordire con la nazionale maggiore nel 2023. Da allora ha collezionato 11 presenze con la maglia della nazionale maggiore ed è stato membro della squadra che ha partecipato a Euro 2024. A marzo, ha segnato il suo primo gol in nazionale nella vittoria per 3-0 contro la Lettonia, in una partita di qualificazione ai Mondiali del 2026.

Il direttore sportivo Andrea Berta ha dichiarato: "Siamo molto lieti di aver concluso l'accordo per portare Eberechi all'Arsenal. Eberechi è un talento creativo ed esplosivo, con un'enorme qualità tecnica, oltre a essere un giocatore da grandi partite, con la sua esperienza a livello internazionale con l'Inghilterra che ne sottolinea ulteriormente qualità e carattere.

"C'è stato un ottimo lavoro di squadra in tutto il club per rendere possibile questo trasferimento e siamo molto fiduciosi che Eberechi sarà un'aggiunta importante alla nostra squadra mentre continuiamo a costruire per il successo."

Il manager Mikel Arteta ha aggiunto: "Siamo assolutamente lieti di portare Eberechi all'Arsenal. È un giocatore potente e stimolante che ci darà una nuova dimensione al nostro gioco offensivo. Ciò che spicca, oltre al suo talento e alla sua intelligenza come giocatore, è il duro lavoro che ha svolto nel corso della sua carriera per arrivare dove è oggi.

"Il suo percorso, la sua mentalità e la sua ambizione sono esattamente ciò che desideriamo per la nostra squadra, e siamo felici di quanto significhi per lui e la sua famiglia unirsi al nostro club. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare con Eberechi presto".

Eberechi indosserà la maglia numero 10 e si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra dopo la partita di questo fine settimana contro il Leeds United.

Tutti all'Arsenal danno il benvenuto a Eberechi nel club".