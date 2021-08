ufficiale Eintracht Francoforte, il talento Ali Akman passa in prestito al NEC Nijmegen

Dieci gol in diciotto presenze al Bursaspor l'anno scorso, ad appena 18 anni, Ali Akman è considerato uno dei più interessanti talenti del calcio turco. Acquistato a parametro zero lo scorso febbraio dall'Eintracht Francoforte, il centravanti classe 2002 passa in prestito al NEC Nijmegen per un ulteriore step di crescita in Eredivisie.