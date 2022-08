ufficiale Eintracht, l'annunciato wonderkid Ali Akman torna in patria in prestito

L'Eintracht ha ufficializzato l'addio in prestito di Ali Akman, promettente attaccante turco di 20 anni da molti etichettato nelle scorse stagioni quale possibile wonderkid, ragazzo prodigio. Il giocatore si trasferisce in prestito in patria, al Goztepe.