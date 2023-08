ufficiale Ali Akman lascia Francoforte. Il presunto wonderkid se ne va in Belgio

Doveva essere uno dei cosiddetti wonderkid (o ragazzi prodigio, se preferite) del calcio mondiale ma a giudicare dalla traiettoria che sta prendendo la sua carriera, il rischio che Ali Akman non rispetti le promesse si sta facendo sempre più concreto. Addio a titolo definitivo all'Eintracht Francoforte per l'attaccante turco di 21 anni, che riparte dal Belgio. Ha firmato un annuale con opzione per il Dender EH.