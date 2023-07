ufficiale Elanga lascia il Manchester United e riparte dal Nottingham Forest

vedi letture

Il Nottingham Forest, che lo scorso anno ha conquistato la salvezza in Premier League nell'anno del suo ritorno in massima serie, ha da poco ufficializzato un volto nuovo per il campionato prossimo. Arriva un giovane attaccante a titolo definitivo dal Manchester United, il 21enne svedese Anthony Elanga che ha sottoscritto un contratto quinquennale (in scadenza al 30 giugno 2028) con la sua nuova società.

Intervistato dai media del club, Elanga commenta così il trasferimento: "Per me è un piacere essere qui ed è un momento che mi rende orgoglioso. È il passo perfetto per la mia carriera, è un grande salto e non vedo l'ora di scendere in campo al City Ground. Avevo altre offerte ma per me il Nottingham era il posto perfetto, è una piazza speciale, ti fa sentire speciale".

Di seguito l'annuncio social del colpo Elanga, secondo innesto estivo dei Forest dopo l'arrivo dello svincolato Ola Aina, ex Torino.