ufficiale Elche, la sinistra si rinforza con Lautaro Blanco. Rimane a Rosario fino al 2023

Nuovo acquisto ufficiale in casa Elche, seppure in previsione futura. La compagine di Liga ha infatti acquistato Lautaro Blanco, esterno mancino argentino classe '99 che arriverà a gennaio dal Rosario Central. Fino al termine dell'anno solare rimarrà in prestito alla squadra di Superliga.