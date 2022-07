ufficiale Espanyol, acquistato a titolo definitivo Miguelon e subito girato in prestito

Acquistato qualche giorno fa a titolo definitivo dall'Espanyol dopo la stagione in prestito dal Villarreal, il terzino destro Miguelon (nome d'arte del classe '96 Miguel Juan Llambrich) lascia la squadra catalana e scende ancora in seconda serie. Nella prossima stagione giocherà in prestito al Real Oviedo.