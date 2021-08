ufficiale Eupen, la leggenda del calcio australiano Cahill entra nel consiglio d'amministrazione

Il KAS Eupen ha annunciato sul proprio sito la nomina di Tim Cahill, leggenda del calcio australiano con una lunga esperienza in Europa e Stati Uniti, come nuovo membro del consiglio d'amministrazione del club

“Sono orgoglioso e felice di essere in questo club. Dopo aver trascorso un po' di tempo a osservare questo club ho capito che c'è un potenziale enorme, non solo a livello societario, ma anche a livello di squadra. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare a stretto contatto con il consiglio d'amministrazione, la direzione tecnica e sportiva del club per aiutare a costruire un'identità e contribuire alla crescita e allo sviluppo. - spiega Cahill al sito ufficiale del club – Il cuore pulsante del nostro club saranno sempre i tifosi e non vedo l'ora di passare più tempo con loro per conoscere sempre di più questa squadra”.