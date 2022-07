ufficiale Everton, il portiere Virginia vola in Olanda: prestito al SC Cambuur

Il portiere Joao Virginia ha salutato l'Everton per volare in Olanda. Il classe '99, tornato dal prestito dello Sporting Lisbona, si trasferirà al SC Cambuur in prestito per la prossima stagione. Lo ha annunciato il club inglese sul proprio sito.