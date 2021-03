Un talento al giorno, Joao Virginia: il Donnarumma portoghese ha la sua grande occasione

vedi letture

Joao Virginia, classe 1999, sarà uno dei grandi protagonisti della sfida di stasera tra Everton e Manchester City: Ancelotti ha avuto parole al miele per il giovane portiere, che in Inghilterra qualcuno ha avvicinato anche a Donnarumma qualche anno anno, forse perché coetanei. La carriera dei due diverge decisamente quando il portoghese lascia l'Arsenal, provando a cercare più spazio all'Everton: Pickford per il momento non gli ha consentito di dimostrare le proprie qualità. Estremamente reattivo tra i pali nonostante il metro e novanta, lo stesso Cech ha avuto parole di apprezzamento per lui ai tempi dei Gunners.

Nome: Joao Virginia

Data di nascita: 10 ottobre 1999

Nazionalità: portoghese

Ruolo: portiere

Squadra: Everton

Assomiglia a: Gianluigi Donnarumma