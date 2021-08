Joao Virginia è un nuovo giocatore dello Sporting CP. Il portiere portoghese, classe 1999, lascia l'Everton in prestito e si trasferisce nel club campione di Portogallo fino al 30 giugno 2022. Lo hanno annunciato i due club sui propri canali ufficiali.

From the @premierleague to the Lions' goal 🧤

Welcome, @1JoaoVirginia! 🦁 #SportingCP pic.twitter.com/UKMcknM5nh

— Sporting CP English 🏆 (@SportingCP_en) August 24, 2021