ufficiale Everton, rinnovo biennale per Astley. È stato il miglior giocatore nell'Under 23

vedi letture

Dopo essere stato eletto come miglior giocatore della stagione con la maglia della squadra Under 23 per Ryan Astley è arrivato anche il rinnovo di contratto. Il difensore classe 2001 ha infatti siglato un accordo biennale con l'Everton come annunciato dal club.