ufficiale Famalicao, si cambia guida tecnica. Rui Pedro Silva è il nuovo allenatore

Terzultimo in classifica con solo undici punti, il Famaliçao ha deciso di cambiare in corsa ed esonerare Ivo Vieira. Al suo posto, il club portoghese ha annunciato Rui Pedro Silva, ex assistente di Nuno Espirito Santo sulla panchina del Wolverhampton.