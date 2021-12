ufficiale Fatih Karagumruk, saluta l'italiano Farioli. È risoluzione consensuale

A un anno dal suo arrivo, Francesco Farioli saluta il Fatih Karagumruk. In un momento complicato per la squadra, tre sconfitte consecutive, ma in una posizione ampiamente tranquilla con ventidue punti (uno in meno del Galatasaray e due dal Besiktas) in sedici gare, il tecnico ha trovato un accordo per la risoluzione consensuale. Nei giorni scorsi l'allenatore ha avuto colloqui proprio con Besiktas e Fenerbahce, non conclusi positivamente per volontà dell'allenatore. "Ringraziamo Francesco Farioli e il suo team per i loro contributi e auguriamo loro successo nella loro carriera" il saluto del Fatih Karagumruk. È il tredicesimo cambio di panchina dall'inizio della stagione in Turchia.