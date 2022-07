ufficiale Febas risolve il contratto con il Maiorca e si accasa al Malaga

Nuova avventura per Aleix Febas. Il centrocampista classe '96, cresciuto nel vivaio del Real Madrid, ha infatti risolto nelle scorse ore il suo contratto con il Maiorca per poi accasarsi a costo zero nel Malaga, in seconda divisione. Contratto triennale con gli andalusi per il 26enne.