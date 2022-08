ufficiale Felix Gotze lascia l'Augusta. Il fratello di Mario va in terza serie tedesca

Dalle giovanili del Borussia Dortmund e del Bayern Monaco alla terza serie tedesca. Felix Gotze, fratello minore di Mario (oggi all'Eintracht Francoforte), lascia l'Augusta e passa in prestito all'Essen fino al termine della stagione. Per il 24enne un'occasione per giocare con continuità dopo anni travagliati a causa degli infortuni.