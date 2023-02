ufficiale Fulham, acquistato a titolo definitivo l'esperto centrale Duffy dal Brighton

Il Fulham ha acquistato a titolo definitivo del centrale 31enne nordirlandese Shane Duffy, riscattato dal Brighton di De Zerbi e con cui è stato sottoscritto un contratto in scadenza al 30 giugno prossimo. Per un difensore blindato, un altro che se ne va: il 20enne Connor McAvoy è stato girato al Partick, in Scozia.