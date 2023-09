ufficiale Germania, Flick sollevato dall'incarico: non è più il Ct della Nazionale

Notizia arrivata nel pomeriggio e diventata ufficiale in poco tempo: Hansi Flick non è più il Ct della Germania. Stando a quanto è già emerso, tale decisione è stata presa per dare uno slancio alla Nazionale tedesca in vista delle qualificazioni ai agli Europei dopo gli ultimi risultati deludenti.

Ecco il comunicato ufficiale, pubblicato sui canali social della Nazionale tedesca: "Su proposta del presidente della DFB Bernd Neuendorf, l'assemblea degli azionisti e il consiglio di sorveglianza della DFB GmbH und Co. KG hanno deciso oggi di sollevare con effetto immediato dall'incarico l'allenatore della nazionale Hansi Flick e i due vice-allenatori Marcus Sorg e Danny Röhl".