ufficiale Hajduk Spalato, arriva Kalinic: "Per me è un momento speciale"

Nikola Kalinic, a pochi minuti dalla comunicazione della risoluzione contrattuale, ha annunciato il suo nuovo club. È l'Hajduk Spalato, con un comunicato apparso sul sito ufficiale. "Il ritorno all'Hajduk è un momento speciale della mia vita. Ho firmato contratti con molti club, grandi club, ho giocato per loro, ma l'Hajduk è il più grande per tutti noi che siamo cresciuti qui e ci siamo emotivamente attaccati. È qui che sono cresciuto, è qui che ho ottenuto la mia affermazione calcistica, alla fine è qui che sono nato ed è qui che è la mia gente. Farò del mio meglio per mantenere questo momento, per rallegrare tutti coloro che respirano per l'Hajduk e per mantenere questo momento e l'emozione attuale che regna intorno al club il più a lungo possibile".