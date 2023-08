ufficiale Herdman lascia la nazionale canadese e raggiunge Insigne e Bernardeschi

vedi letture

John Herdman non è più il commissario tecnico del Canada e contestualmente è stato nominato nuovo allenatore del Toronto, squadra di MLS che ha tra le due fila gli italiani Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi e Raoul Petretta. L'incarico nel club avrà inizio a partire dal 1° ottobre, non prima di restare ancora a disposizione della Federcalcio canadese per il periodo di transizione che porterà alla nomina del nuovo selezionatore.

48 anni, l'inglese Herdman ha allenato in passato le nazionali femminili di Nuova Zelanda e Canada, ma la vera impresa l'ha compiuta alla guida della nazionale maschile del Canada, qualificandola ai Mondiali dopo 36 anni. Quella del Toronto sarà la sua prima esperienza alla guida di un club. La squadra quando mancano 8 giornate al termine della Regular Season è ultima in classifica nella Eastern Conference, con possibilità pressoché nulle di centrare i playoff.