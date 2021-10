ufficiale Hernan Dario Gomez nuovo c.t. dell'Honduras. Prende il posto di Coito

Hernán Darío Gómez è il nuovo commissario tecnico dell'Honduras. Il colombiano prende il posto dell'uruguaiano Fabian Coito, destituito dal suo incarico dopo la sconfitta per due reti a zero contro la Jamaica. Per il sessantacinquenne di Medellin si apre così una nuova avventura sulla panchina di una nazionale, dopo essersi accomodato per ben due volte su quella della Colombia, oltre che su quelle di Ecuador e Panama.