ufficiale Hernanes si congeda dal San Paolo. "Grazie Profeta"

vedi letture

Un addio di quelli che segnano. Dopo una vita dedicata al San Paolo, prima di trovare agi e fortuna in Europa ed in Cina. 330 presenze e 56 goal per il Tricolor in dieci anni. Due titoli nel Brasileirão 2007 e 2008 ed uno nel Paulista appena conquistato. Hernanes (36) si separa dalla squadra più importante della sua vita, quella in cui è cresciuto, quella che gli ha permesso il grande salto alla Lazio nel 2010.

Lo fa con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. La società lo saluta in maniera maestosa: "In eterno nella storia del San Paolo".

Hernanes ha disputato con grande successo, come è noto, anche la serie A italiana, con le maglie di Lazio, Inter e Juventus.