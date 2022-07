ufficiale Hertha Berlino, il difensore Torunarigha rimane a titolo definitivo al Gent

vedi letture

Già trasferitosi in prestito negli ultimi sei mesi della scorsa stagione, il potente centrale di difesa Jordan Torunarigha (classe '97) lascia una volta per tutte l'Hertha Berlino. Il Gent l'ha acquistato a titolo definitivo per poco meno di 4 milioni di euro.