Hiroki Sakai torna a casa. Il giapponese firma con l'Urawa Red Diamonds

Dopo aver ufficializzato la sua partenza dall'Olympique de Marseille, Hiroki Sakai ha trovato un nuovo club. Il difensore giapponese torna in patria e firma con l'Urawa Red Diamonds, attualmente 7° nella J League (la prima divisione nipponica). La durata del suo nuovo contratto, tuttavia, non è stata rivelata. Il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l'annuncio: "Sono molto onorato di far parte di questo grande club, con una lunga tradizione. Farò del mio meglio per contribuire alla crescita della squadra dentro e fuori dal campo e per vincere più titoli possibile".