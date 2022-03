ufficiale The show must go on: Andres Guardado rinnova con il Betis

Un pianoforte che suona le note di una delle più celebri canzoni dei Queen preannuncia la lieta novella in casa Betis Siviglia. Andrés Guardado, centrocampista messicano classe 1986, ha rinnovato il suo contratto con il club andaluso (in scadenza a giugno) per un'altra stagione. Era arrivato dal PSV nel 2017. The show must go on, dunque, almeno fino a giugno 2023.