ufficiale Il Bordeaux saluta il gioiellino Mara: passa al Southampton per 13 milioni

vedi letture

Con un comunicato ufficiale il Bordeaux ha reso nota la cessione a titolo definitivo del gioiellino Sekou Mara, in procinto di iniziare una nuova avventura in Inghilterra, al Southampton. I francesi spiegano di aver raggiunto con gli inglesi un accordo di massima per il trasferimento, a 13 milioni, e ora l'attaccante si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con i Saints.