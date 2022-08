ufficiale Il capocannoniere in Romania è italiano. E finisce nella squadra più prestigiosa

vedi letture

Un centravanti italiano nella squadra più prestigiosa di Romania. Si tratta di Andrea Compagno, 26 anni, nativo di Palermo. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili del Torino, proviene dall'Universitatea Craiova ed è attualmente il capocannoniere del campionato rumeno con 5 reti in 7 partite. Trasferimento a titolo definitivo, 1.5 milioni di euro il costo del cartellino. Compagno ha firmato per due stagioni con opzione per altre due. Operazione condotta dagli agenti Alessandro Pezzoli (nella foto) e Fabio Dall’Ara della Fisher Sport.