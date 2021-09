Il Leeds ha annunciato sul proprio sito il rinnovo fino al 2024 del giovane centrocampista Jack Jenkins. Il calciatore classe 2002, attualmente in forza alla formazione Under 23, ha recentemente fatto il debutto fra i professionisti nella scorsa stagione giocando in FA Cup.

✍️ #LUFC is pleased to announce Jack Jenkins has signed a new contract with the club until 2024

— Leeds United (@LUFC) September 27, 2021