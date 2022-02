UFFICIALE: Il Leicester City ha blindato il terzino portoghese Ricardo Pereira

Il Leicester City ha blindato il terzino portoghese Ricardo Pereira. Arrivato dal Porto nel luglio 2018 per 20 milioni di euro Pereira - 28 anni - ha firmato un nuovo contratto con le foxes valido fino al 30 giugno 2026.

#Ricardo2026@ricbpereira has extended his stay with the Foxes 🖋️ 🦊

— Leicester City (@LCFC) February 18, 2022