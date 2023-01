ufficiale Il Lens mette a segno il colpo Thomasson. Il trequartista firma fino al 2026

Il Lens, secondo in classifica in Ligue 1, sogna in grande e mette a segno un importante colpo di mercato. Dallo Strasburgo arriva infatti Adrien Thomasson: il trequartista 29enne francese si trasferisce dopo quattro anni e mezzo e firma fino al 30 giugno 2026.