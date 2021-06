Dopo dieci anni passati in Germania, è tempo per Mathew Leckie (30) di tornare a casa. L'attaccante esterno lascia l'Hertha Berlino per firmare un contratto sino al 2024 con il Melbourne City.

Arrivato nel 2011 al Borussia Mönchengladbach, ha giocato poi per FSV Frankfurt ed Ingolstadt, raccogliendo oltre 200 presenze e 31 goal tra Bundesliga e Zweite Bundesliga.

Nonostante la lunga lontananza, Leckie è diventato parte integrante della nazionale australiana con 63 apparizioni ed 11 reti, con tanto di fascia da capitano nell'ultima partita contro il Kuwait.

We’ve signed Socceroos attacker Mathew Leckie on a three-year deal! 🤩

We look forward to him returning home to Melbourne following his national team duties and joining us next pre-season. Welcome to City, Mat!

— Melbourne City FC (@MelbourneCity) June 5, 2021