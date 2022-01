ufficiale Il Monaco esonera Niko Kovac: il comunicato

Niko Kovac non sarà più l'allenatore del Monaco. A confermarlo il club monegasco con una nota ufficiale: "AS Monaco annuncia di aver preso la decisione di separarsi da Niko Kovac. L'allenatore croato è stato informato di questo giovedì in un colloquio preliminare. Arrivato nel Principato nel luglio 2020, Niko Kovac ha guidato la squadra 74 volte. L'AS Monaco annuncerà presto il nome del suo nuovo allenatore. Fino ad allora, Stéphane Nado, allenatore della N2, si occuperà degli allenamenti della prima squadra".