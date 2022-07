UFFICIALE: Il Newcastle sfoltisce la rosa. Ceduto l'esperto Clark allo Sheffield Utd

Ciaran Clark è un nuovo giocatore dello Sheffield United. L'esperto difensore irlandese, 32 anni e oltre 200 presenze in Premier League, lascia il Newcastle in prestito per una stagione e accetta di scendere di categoria per sposare l'ambizioso progetto dei Blades.

Welcome, Ciaran! 🇮🇪

Paul Heckingbottom has further bolstered his ranks ahead of the 2022/23 @SkyBetChamp campaign with the signing of a Premier League defender with vast international experience.#SUFC 🔴

