ufficiale Il Real Valladolid si separa da Julio Baptista. Era il tecnico della seconda squadra

Il Real Valladolid ha annunciato ieri di aver esonerato Julio Baptista, tecnico della squadra delle riserve. Il Real Valladolid Promesas milita in quarta serie spagnola e l'ex giocatore della Roma era alla guida da due anni e mezzo, dopo aver trascorso altre due stagioni nel settore giovanile della società Blanquivioleta.

La notizia è arrivata improvvisamente, anche se il momento non è dei migliori: la squadra è infatti in zona retrocessione ma i motivi che hanno portato alla decisione potrebbero essere di altra natura. Il brasiliano, infatti, aveva rilasciato alcune dichiarazioni molto forti domenica scorsa, in cui ha accusato i il club per la gestione dei giocatori della sua squadra. Parole frutto di un fermento che covava da mesi e che chiamano in causa Paulo Pezzolano, il quale avrebbe deciso di integrare molto spesso nelle sue sedute i calciatori di Baptista, rendendone così difficile il lavoro.