ufficiale Il Troyes acquista Luka Ilic, il fratello di Ivan. Contratto fino al 2024

Luka Ilic, il fratello del gialloblù Ivan, è salpato verso la Francia. Il Troyes ha annunciato in serata il suo arrivo dal Manchester City: il classe '99 resterà in Ligue 1 per due stagioni e mezzo. Questa la nota diffusa dai transalpini:

"L'ESTAC è lieto di annunciare l'arrivo di Luka Ilic (22), dal Manchester City, per due stagioni e mezzo. Il trequartista ha firmato un contratto che lo legherà al club fino a giugno 2024".