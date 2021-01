A poche ore dalla fine della sua avventura quale Ct dell’Inghilterra femminile Phil Neville, ex stella del Manchester United, ha trovato già una nuova panchina. Con una nota attraverso i propri canali ufficiali l’Inter Miami ha ufficializzato la nomina di Neville quale nuovo tecnico della prima squadra della franchigia MLS.

Phil Neville, welcome to #InterMiamiCF!

Former England Women’s National Team manager appointed as second head coach in Club history.https://t.co/hBHMH5Mmmj

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 18, 2021