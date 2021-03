ufficiale Julio Velazquez riparte dal Portogallo: è il nuovo tecnico del Maritimo

Julio Velázquez è il nuovo tecnico del Maritimo. Sarà quindi l'ex tecnico dell'Udinese il successore di Milton Mendes: il club portoghese ha raggiunto un accordo con il mister spagnolo per un contratto fino a giugno 2022. Per Velazquez si tratta della terza avventura in Portogallo, dopo quelle con Belenenses e Vitoria Setúbal. Sarà in panchina nel derby di Madeira con il Nacional, in programma domani.