Kerwin Vargas è un nuovo giocatore di Charlotte. Lo ha annunciato il club americano sui propri canali ufficiali; il colombiano, classe 2002, lascia il Feirense e firma un contratto fino al 31 dicembre 2024. Arrivato in Europa nel 2020, aveva svolto dei provini con Sampdoria, SPAL e Torino.

We have signed forward Kerwin Vargas as our club's second U-22 initiative player! 👑 #ForTheCrown pic.twitter.com/xk2UEwxxrk

— Charlotte FC (@CharlotteFC) May 2, 2022