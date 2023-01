ufficiale Klich saluta il Leeds. Il nazionale polacco vola da Rooney negli States

Il D.C. United ha annunciato di aver ingaggiato il centrocampista Mateusz Klich. Il polacco, classe 1990, lascia il Leeds dopo quattro stagioni ed entra a far parte del club statunitense come "giocatore designato" in attesa di ricevere il visto e il certificato di trasferimento internazionale. Klich ha firmato un contratto biennale, fino al 2024, con un'opzione per il 2025.