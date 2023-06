ufficiale L'Anversa cede Dwomoh. L'ex obiettivo del Milan va in prestito al Molenbeek

Secondo rinforzo per il Molenbeek, squadra neo-promossa nella Jupiler League. Il club belga ha annunciato di aver ingaggiato dall'Anversa il 19enne centrocampista Pierre Dwomoh: il giocatore, che in passato è stato anche un obiettivo del Milan, si trasferisce in prestito fino al termine della stagione.