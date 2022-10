ufficiale L'Auxerre esonera Furlan. Al suo posto in panchina ci sarà Michel Padovani

vedi letture

Jean-Marc Furlan non è più l'allenatore dell'Auxerre. Il tecnico, in carica dal 2019, è stato sollevato dall'incarico per gli scarsi risultati ottenuti; da oggi la squadra è affidata a Michel Padovani, che preparerà la sfida casalinga contro il Nizza in programma domenica.