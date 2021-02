UFFICIALE: L'ex Lazio Ogenyi Onazi riparte dalla Lituania e firma col FC Zalgiris Vilnius

Nuova avventura per Ogenyi Onazi, ex centrocampista tra le tante della Lazio. Il nigeriano classe 1992 ha firmato infatti col FC Zalgiris Vilnius in Lituania dopo aver chiuso le esperienze con Trabzonspor e Denizlispor in Turchia e col Sønderjysk Elitesport in Danimarca. Questo l'annuncio ufficiale:

Delighted to welcome former @OfficialSSLazio & @Trabzonspor_EN_ midfielder @OnaziOgenyi to Vilnius, capital of Lithuania

He brings formidable international experience @ club level and having earned over 50 caps with @NGSuperEagles, whom he helped to win the African Nations Cup. pic.twitter.com/mD64eYJgmH

— FC Žalgiris Vilnius (@fkzalgiris) February 18, 2021