ufficiale L'ex Napoli Dumitru firma con l'UTA Arad. È reduce da un'avventura in Corea

Nuova avventura per Nicolao Dumitru. L'ex attaccante del Napoli, classe 1991, torna in Romania e firma con l'UTA Arad dopo un'esperienza senza troppi risultati coi Suwon Bluewings in Corea del Sud.

Ad annunciarlo è stato direttamente il suo nuovo club attraverso i suoi canali ufficiali.