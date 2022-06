ufficiale L'Union B. rinnova il prestito di Baumgartl. Gli era stato rimosso un tumore al testicolo

Con una nota ufficiale, l'Union Berlino ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il PSV Einhoven per estendere di una stagione il prestito di Timo Baumgartl. Il centrale, al quale poco prima della fine della stagione era stato scoperto e prontamente rimosso un tumore ai testicoli, potrà dunque proseguire la sua avventura nella Capitale tedesca. "Mi sono sentito molto a mio agio all'Union fin dall'inizio - le sue parole ai canali ufficiali del club - e mi sono innamorato non solo del club e della sua gente, ma anche della città. Cercherò di tornare in campo il prima possibile".