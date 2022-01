ufficiale La meteora Vietto resta in Arabia Saudita ma riparte dall'Al-Shabab di Banega

vedi letture

Nuova avventura per il classe 1993 Luciano Vietto, vecchia meteora del calcio europeo. L'attaccante ex Atletico Madrid, Siviglia e Valencia ha lasciato infatti l'Al-Hilal per firmare con l'Al-Shabab, sempre in Arabia Saudita.

Questo l'annuncio ufficiale del suo nuovo club, dove milita anche il centrocampista e suo connazionale argentino Ever Banega: