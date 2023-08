ufficiale Laryea torna in MLS, il Nottingham Forest stavolta lo presta a Vancouver

Nuova avventura in MLS per Richie Laryea, poliedrico difensore di 28 anni sotto contratto con il Nottingham Forest fino al 2025 ma destinato a non giocare in Premier League neanche nella stagione prossima, dopo che già l'estate scorsa aveva lasciato la squadra inglese per andare al Toronto, in cui ha diviso lo spogliatoio con i vari Insigne, Bernardeschi e Criscito.

Ora lo aspetta nuovamente il Canada, ma sempre per il campionato a stelle e strisce: ufficiale il suo approdo in prestito secco ai Vancouver Whitecaps, che l'hanno prelevato in prestito dalla formazione inglese per pochi mesi, fino al termine dell'anno solare 2023. Ecco l'annuncio dato sui social da parte della società acquirente.