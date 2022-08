José Carlos Lazo è un nuovo giocatore dell'Espanyol: il classe '96 ha firmato un contratto fino al 2027. A renderlo noto è lo stesso club di Barcellona, che, in un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato il suo acquisto a titolo definitivo dall'Almeria, che in cambio ha ottenuto 1 milione di euro più il cartellino di Adrian Embarba, che ha accettato un contratto di durata quadriennale.

